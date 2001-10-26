Новинки Франшизы кино

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Смотреть онлайн все части фильмов
Срочное погружение
Срочное погружение
HD 1080
Все 2 частей
Срочное погружение
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Срочное погружение фильм 1996 - 1998
  • Год: 1996 - 1998
  • Страна: США
  • Режиссер: Эндрю Стивенс
  • В ролях: Майкл Дудикофф, Фредерик Форрест, Райнер Шёне, Джей Аковоне, Клэй Гринбуш, Кэтрин Белл, Майкл Кавана, Сайрус Фармер, Тайм Уинтерс, Елена Аржаник
    • 5.058
    4.3
Срочное погружение (1996). Члены экипажа атомной подводной лодки в экстренном порядке отправились на место кораблекрушения, где сейчас многим людям требуется помощь. Прибыв на место, экипаж понимает,...
Стальная тревога!
Стальная тревога!
HD 1080
Все 2 частей
Стальная тревога!
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Стальная тревога! фильм 2002 - 2006
  • Год: 2002 - 2006
  • Страна: Япония
  • Режиссер: Коити Тигира, Акихико Нисияма, Ясухиро Курода
  • В ролях: Сацуки Юкино, Томокадзу Сэки, Юкана, Акио Оцука, Синъитиро Мики, Митико Нэя, Масахико Танака, Томомити Нисимура, Икуэ Кимура, Мамико Ното
    • 7.535
    7.6
Стальная тревога! (сериал 2002 – 2005). До недавних пор главная героиня по имени Канамэ была совершенно обычной школьницей со своими подростковыми проблемами и переживаниями. Но сейчас же на нее...
Стальной алхимик
Стальной алхимик
HD 1080
Все 2 частей
Стальной алхимик
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Стальной алхимик фильм 2009 - 2011
  • Год: 2009 - 2011
  • Страна: Япония
  • Режиссер: Ясухиро Ириэ, Икуро Сато, Киёмицу Сато
  • В ролях: Иэмаса Каюми, Роми Пак, Риэ Кугимия, Синъитиро Мики, Фумико Орикаса, Кэнта Миякэ, Юки Хаяси, Мэгуми Такамото, Маи Гото, Кэндзи Уцуми
    • 6.845
    9.1
Стальной алхимик: Братство (сериал 2009 – 2010). Родные братья прекрасно знали, что по священным правилам алхимии им ни в коем случае нельзя проводить обряды по воскрешению человека. Они ослушались и...
Стандарты красоты
Стандарты красоты
HD 1080
Все 2 частей
Стандарты красоты
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Стандарты красоты фильм 2017
  • Год: 2017
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Вартан Акопян, Влад Якин
  • В ролях: Ирина Розанова, Светлана Колпакова, Ксения Ильясова, Алексей Гришин, Анастасия Немец, Дарья Фекленко, Карина Зверева, Анна Галлямова, Анна Потебня, Наталья Тищенко
    • 6.62
Стандарты красоты (сериал 2017). Главная героиня по имени Катерина более двенадцати лет жила в браке со своим любимым мужем и думала, что ее жизнь прекрасна. Но вскоре она узнала, что на протяжении...
Стальной дождь
Стальной дождь
HD 1080
Все 2 частей
Стальной дождь
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Стальной дождь фильм 2017 - 2020
  • Год: 2017 - 2020
  • Страна: Корея Южная
  • Режиссер: Ян У-сок
  • В ролях: Чон У-сон, Квак То-вон, Ким Гап-су, Ким И-сон, Ли Гён-ён, Чо У-джин, Чон Вон-джун, Чан Хён-сон, Ким Мён-гон, Пак Ын-хе
    • 6.639
    7.1
Стальной дождь (2017). Стало известно, что в правительстве Северной Кореи назревает заговор. Главному герою по имени Ом поручают задание ликвидировать заговорщиков во что бы то ни стало, даже если...
Станция «Сеул»
Станция «Сеул»
HD 1080
Все 3 частей
Станция «Сеул»
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Станция «Сеул» фильм 2016 - 2020
  • Год: 2016 - 2020
  • Страна: Корея Южная
  • Режиссер: Ён Сан-хо
  • В ролях: Рю Сын-нён, Щим Ын-гён, Ли Джун, Ким Джэ-рок, Чан Хёк-чин, Ким Джон-су, Хан Сон-су, Мён Сын-хун, Хван Сок-чон, Ён Сан-хо
    • 7.129
    6.1
Станция «Сеул» (2016). На одном из вокзалов Сеула происходит то, во что никто бы не поверил, если бы не увидел это лично – нашествие кровожадных и смертоносных зомби. Все началось, казалось бы, с...
Сумерки
Сумерки все части фильма
HD 1080
Все 5 частей
Сумерки все части фильма
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Сумерки все части фильма фильм 2008 - 2012
  • Премьера(РФ): 20 ноября 2008
  • Год: 2008 - 2012
  • Страна: США
  • Режиссер: Кэтрин Хардвик
  • В ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Билли Бёрк, Эшли Грин, Анна Кендрик, Тэйлор Лотнер, Джексон Рэтбоун, Питер Фачинелли, Рашель Лефевр, Кэм Жиганде
    • 6.689
    5.20
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Киновселенная DC
Киновселенная DC все части
HD 1080
Все 14 частей
Киновселенная DC все части
14635
Киновселенная DC все части фильм 2013-2022
  • Премьера(РФ): 24 марта 2016
  • Год: 2013-2022
  • Страна: США
  • Режиссер: Зак Снайдер
  • В ролях: Генри Кавилл, Бен Аффлек, Галь Гадот, Эми Адамс, Джесси Айзенберг, Джереми Айронс, Дайан Лэйн, Лоренс Фишбёрн, Холли Хантер, Скут МакНэри
    • 6.742
    6.50
Человек из стали (2013) Кларк Кент с самого детства отличался от своих сверстников. Дело в том, что он обладает невероятными силами. Мальчик никогда не думал, откуда они могли у него взяться....
Шазам!
Шазам!
HD 1080
Все 2 частей
Шазам!
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Шазам! фильм 2019 - 2023
  • Премьера(РФ): 4 апреля 2019
  • Год: 2019 - 2023
  • Страна: США, Канада
  • Режиссер: Дэвид Ф. Сандберг
  • В ролях: Закари Ливай, Эшер Энджел, Джек Дилан Грейзер, Марк Стронг, Грэйс Фултон, Адам Броди, Джимон Хонсу, Фэйти Херман, Миган Гуд, Мишель Борт
    • 6.723
    7
Шазам! (2019). Главный герой по имени Билли до недавнего времени был совершенно обычным школьником, но все поменялось в один миг, когда древний волшебник наделил его древней могущественной силой. С...
Рокки
Рокки все части
HD 1080
Все 9 частей
Рокки все части
28534
Рокки все части фильм 1976 - 2023
  • Год: 1976 - 2023
  • Страна: США
  • Режиссер: Джон Г. Эвилдсен
  • В ролях: Сильвестр Сталлоне, Талия Шайр, Берт Янг, Карл Уэзерс, Бёрджесс Мередит, Тэйер Дэвид, Джо Спинелл, Джимми Гамбина, Билл Болдуин ст., Аль Сильвани
    • 8.013
    8.10
Действие развивается в начале 1975 года на территории городка под названием Кенсингтон, который был расположен неподалеку от штата Филадельфия. В центре описываемых событий оказывается молодой парень...
Крид
Крид все части
HD 1080
Все 3 частей
Крид все части
19141
Крид все части фильм 2015 - 2023
  • Премьера(РФ): 10 января 2019
  • Год: 2015 - 2023
  • Страна: США
  • Режиссер: Стивен Кейпл мл.
  • В ролях: Майкл Б. Джордан, Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон, Филисия Рашад, Дольф Лундгрен, Флориан Мунтяну, Расселл Хорнсби, Вуд Харрис, Майло Вентимилья, Робби Джонс
    • 6.631
    7.10
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Человек-муравей
Человек-муравей все части
HD 1080
Все 3 частей
Человек-муравей все части
5811
Человек-муравей все части фильм 2015 - 2023
  • Премьера(РФ): 16 июля 2015
  • Год: 2015 - 2023
  • Страна: США
  • Режиссер: Пейтон Рид
  • В ролях: Пол Радд, Майкл Дуглас, Эванджелин Лилли, Кори Столл, Майкл Пенья, Бобби Каннавале, Ти-Ай, Давид Дастмалчян, Эбби Райдер Фортсон, Джуди Грир
    • 7.086
    7.30
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Старая гвардия
Старая гвардия
HD 1080
Все 3 частей
Старая гвардия
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Старая гвардия фильм 2019 - 2020
  • Премьера(РФ): 25 мая 2019
  • Год: 2019 - 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Наталья Хлопецкая
  • В ролях: Катерина Шпица, Алёна Хмельницкая, Вадим Андреев, Анатолий Лобоцкий, Вера Воронкова, Равиль Насретдинов, Иван Прилль, Александр Печенин, Антон Сёмкин, Александр Лырчиков
    • 6.425
Старая гвардия (мини–сериал 2019). Главная героиня по имени Вера, которая недавно начала карьеру следователя, допустила во время одного из расследований серьезную оплошность. Такая ошибка может с...
Старое ружье
Старое ружье
HD 1080
Все 2 частей
Старое ружье
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Старое ружье фильм 1975 - 2014
  • Премьера(РФ): 3 мая 2018
  • Год: 1975 - 2014
  • Страна: Франция, Германия (ФРГ)
  • Режиссер: Робер Энрико
  • В ролях: Филипп Нуаре, Роми Шнайдер, Жан Буиз, Йоахим Хансен, Роберт Хоффманн, Карл Михаэль Фоглер, Каролина Бономм, Катрин Делапорте, Мадлен Озерэ, Даниэль Бретон
    • 7.276
    7.6
Старое ружье (1975). На дворе 1944 год... В то время войска союзников уже готовы освобождать небольшой городок во Франции, а немецкие войска планируют отступление, но даже несмотря на это продолжают...
Фантомас
Все части фильма Фантомас
HD 1080
Все 3 частей
Все части фильма Фантомас
83194
Все части фильма Фантомас фильм 1964 - 1966
  • Год: 1964 - 1966
  • Страна: Франция, Италия
  • Режиссер: Андре Юнебель
  • В ролях: Жан Маре, Луи де Фюнес, Милен Демонжо, Жак Динам, Робер Дальбан, Мари-Элен Арно, Анн-Мари Пейссон, Кристиан Тома, Мишель Дюпле, Андре Таинси
    • 7.836
    7.00
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Старушки в бегах
Старушки в бегах
HD 1080
Все 2 частей
Старушки в бегах
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Старушки в бегах фильм 2018 - 2020
  • Премьера(РФ): 16 июля 2018
  • Год: 2018 - 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Алексей Колмогоров
  • В ролях: Елена Сафонова, Татьяна Орлова, Марина Яковлева, Галина Беляева, Сергей Баталов, Алёна Коломина, Ева Серебренникова, Сергей Загребнев, Вячеслав Манучаров, Дмитрий Богданов
Старушки в бегах (сериал 2018 – ...). Главные героини недавно ушли на пенсию, поэтому изо дня в день они целиком и полностью предоставлены лишь самому себе. Проживают дамы вместе со своими взрослыми...
Старые ворчуны
Старые ворчуны
HD 1080
Все 2 частей
Старые ворчуны
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Старые ворчуны фильм 1993 - 1995
  • Год: 1993 - 1995
  • Страна: США
  • Режиссер: Дональд Питри
  • В ролях: Джек Леммон, Уолтер Мэттау, Энн-Маргрет, Бёрджесс Мередит, Дэрил Ханна, Кевин Поллак, Осси Дэвис, Бак Генри, Кристофер Макдональд, Стив Кокрэн
    • 7.211
    7
Старые ворчуны (1993). Главные герои – старики по имени Джон и Макс, которые уже много лет живут по соседству друг с другом, поэтому практически все знают друг о друге. Они отличаются крайней...
Стеклянный дом
Стеклянный дом
HD 1080
Все 2 частей
Стеклянный дом
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Стеклянный дом фильм 2001 - 2006
  • Премьера(РФ): 26 октября 2001
  • Год: 2001 - 2006
  • Страна: США
  • Режиссер: Дэниэл Сакхайм
  • В ролях: Лили Собески, Дайан Лэйн, Стеллан Скарсгард, Брюс Дерн, Кэти Бейкер, Тревор Морган, Крис Нот, Майкл О'Киф, Вито Руджинис, Гэвин О'Коннор
    • 6.247
    5.8
Стеклянный дом (2001). Главные герои – подростки по имени Руби и Ретт, которые недавно потеряли своих любимых родителей. Недавно их взяли к себе домой лучшие друзья семьи по имени Эрин и Терри,...
Столетний старик, который вылез в окно и исчез
Столетний старик, который вылез в окно и исчез
HD 1080
Все 2 частей
Столетний старик, который вылез в окно и исчез
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Столетний старик, который вылез в окно и исчез фильм 2013 - 2016
  • Год: 2013 - 2016
  • Страна: Швеция, Хорватия
  • Режиссер: Феликс Хернгрен
  • В ролях: Роберт Густафссон, Миа Шерингер, Ивар Викландер, Давид Виберг, Йенс Хультен, Дэвид Шеклтон, Ральф Карлссон, Георг Николофф, Алан Форд, Simon Säppenen
    • 6.348
    7
Столетний старик, который вылез в окно и исчез (2013). Главный герой по имени Аллан в день своего сотого дня рождения принимает решение просто вылезти из окна дома престарелых и отправиться в путь....
Страна чудес смертников
Страна чудес смертников
HD 1080
Все 2 частей
Страна чудес смертников
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Страна чудес смертников фильм 2011
  • Год: 2011
  • Страна: Япония
  • Режиссер: Коити Хацуми
  • В ролях: Кана Ханадзава, Роми Пак, Канэхира Ямамото, Кодзо Додзака, Сохэй Кобаяси, Аюми Ёнэмару, Масааки Итатори, Хирото Кадзуки, Нориаки Морита, Кадзутоми Ямамото
    • 6.754
    7.1
Страна чудес смертников (сериал 2011). Главный герой по имени Ганта является совершенно обычным школьником с проблемами, которые свойственны людям его возраста. Но вскоре жизнь Ганты раз и навсегда...
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